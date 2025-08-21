Schon viermal erwischt: Junger BMW-Fahrer auf der A3 bei Würzburg begeht erneuten Geschwindigkeitsverstoß
WÜRZBURG – Ein 21-jähriger BMW-Fahrer hat am 18. August auf der Autobahn A3 bei Würzburg durch gleich zwei Verkehrsverstöße die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Der junge Mann, der erst seit drei Jahren im Besitz seines Führerscheins ist, überholte zunächst unerlaubt rechts ein ziviles Polizeifahrzeug und fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Dieser Vorfall ist bereits der vierte Geschwindigkeitsverstoß des Fahrers in diesem Jahr.
Der Vorfall ereignete sich im Katzenberg-Tunnel auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, wo der junge Fahrer das mit Messtechnik ausgestattete Dienstfahrzeug der Verkehrspolizei auf der rechten Spur überholte. Nach dem Manöver verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle Heidingsfeld in Richtung Würzburg und beschleunigte auf 130 km/h, obwohl in diesem Bereich lediglich 100 km/h erlaubt sind.
Die Polizei reagierte auf die Verstöße und verhängte ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Zudem steht für den Fahrer bereits ein dreimonatiges Fahrverbot aus, das im Zusammenhang mit einem anderen Verkehrsdelikt verhängt wurde. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried betont, dass die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen maßgeblich zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beiträgt und Verstöße konsequent verfolgt werden.
