Schonungen bekommt ein weiteres Feuerwehrfahrzeug
SCHONUNGEN – Die Sicherheit der Bevölkerung bleibt in Schonungen ein zentrales Thema, das durch eine fortgesetzte Investitionsoffensive in den Brand- und Katastrophenschutz untermauert wird. Das Ratsgremium hat nun die Anschaffung eines neuen Kommandofahrzeugs für die Feuerwehrführung beschlossen, für das maximal 45.000 Euro bereitgestellt werden. Laut Bürgermeister Stefan Rottmann dient das Fahrzeug vor allem dazu, im Ernstfall schnell zusätzliche Transportkapazitäten für Einsatzkräfte an den Ort des Geschehens zu schaffen.
Die Großgemeinde Schonungen, die als flächengrößte Kommune des Landkreises über ein enormes Gefahrenpotenzial durch Autobahn, Bahnstrecke, den Main und ausgedehnte Waldgebiete verfügt, hat ihren Fuhrpark in den letzten Jahren bereits grundlegend modernisiert. Zuletzt wurden neue Fahrzeuge für die Ortsteile Löffelsterz, Forst, Hausen, Reichmannshausen und Abersfeld in Dienst gestellt. Finanziert wird das neue Kommandofahrzeug unter anderem durch die erfolgreiche Versteigerung eines alten Tanklöschfahrzeugs, während der Landkreis die Kosten für das ebenfalls in Schonungen stationierte, hochmoderne TLF-4000 im Wert von rund 400.000 Euro vollständig übernommen hat.
Die Notwendigkeit einer leistungsstarken Ausrüstung verdeutlicht die Einsatzstatistik des Jahres 2025, in dem die Schonunger Wehr so oft wie nie zuvor alarmiert wurde. Neben zunehmenden Wetterextremen fordern die vielfältigen Verkehrswege die Rettungskräfte kontinuierlich heraus. Um Platz für die wachsende Flotte zu schaffen, wird zudem in Kürze ein provisorischer Stellplatz angebaut. Parallel zur gemeindlichen Beschaffung engagieren sich auch die Feuerwehrvereine stark: In Marktsteinach und Hausen wurden bereits neue Mannschaftstransportwagen übergeben, ein weiteres Fahrzeug für Mainberg soll offiziell im Mai folgen.
