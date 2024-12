Schonungen – ein Ort mit Ausstrahlung

SCHONUNGEN – Schonungen erstrahlt in festlichem Glanz und zeigt gerade jetzt zur Advents- und Weihnachtszeit seine besondere Ausstrahlung. Die Großgemeinde ist dafür bekannt, ihre Orte zu jeder Jahreszeit eindrucksvoll in Szene zu setzen, und die Adventszeit bildet hier keine Ausnahme.

Pünktlich zur Schonunger Weihnacht am zweiten Adventssonntag leuchten die Bäume wieder in tausenden kleinen LED-Lichtern. Auf der Verkehrsinsel am Buchental symbolisieren lebensgroße Holzkerzen einen Adventskranz, dessen „Kerzen“ von Woche zu Woche „entzündet“ werden. Besonders beliebt ist der Sternenhimmel an der Kreuzung Bachstraße, wo eine dekorierte Pyramide mit zahlreichen funkelnden Sternen erstrahlt. Ein weiteres Highlight ist der Lichtertunnel in den Bachgärten, der nicht nur Bürgermeister Stefan Rottmann zufolge ein beliebtes Fotomotiv darstellt. Auch das Rathaus samt Christbaum ist wieder festlich illuminiert – ein Ergebnis der kreativen Arbeit von Bauhofleiter Philipp Nees und seinem Team, die Jahr für Jahr neue Ideen umsetzen, um den Bürgerinnen und Bürgern eine Freude zu bereiten.

Doch nicht nur der Hauptort, sondern auch die Ortsteile von Schonungen zeigen sich von ihrer besten Seite: Hell leuchtende Christbäume und festlich geschmückte Bürgerhäuser, wie etwa in Löffelsterz, tragen zur besonderen Atmosphäre bei.

Höhepunkt: Die Schonunger Weihnacht

Der große Weihnachtsmarkt am zweiten Adventssonntag ist das Highlight der Adventszeit in Schonungen. Ab 11 Uhr laden zahlreiche individuelle Marktstände mit Bastel- und Dekorationswaren sowie kulinarischen Köstlichkeiten wie Glühwein und Punsch zum Bummeln und Genießen ein. Besonders in der Abenddämmerung entfaltet der Markt seinen einzigartigen Zauber, wenn bunte Farben und Fackeln entlang des Bachs eine traumhafte Kulisse schaffen.

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt, und die kleinen Besucher dürfen sich auf besondere Überraschungen freuen. Gegen 19 Uhr klingt der stimmungsvolle Tag aus – ein Erlebnis, das viele Herzen höherschlagen lässt und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest weckt.

Schonungen zeigt eindrucksvoll, wie festliche Dekoration und ein engagiertes Miteinander die Adventszeit zu etwas ganz Besonderem machen.