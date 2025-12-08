Schonungen glänzt, leuchtet und glitzert
SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Die Großgemeinde Schonungen präsentiert auch in diesem Jahr wieder beeindruckende Lichtinstallationen, die von Bauhofleiter Philipp Nees und seinem Team kreiert wurden und für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.
Zu den auffälligsten Installationen gehören:
Schriftzug „SCHONUNGEN“: Auf einer Länge von annähernd 100 Metern an der Hauptstraße leuchtet der Schriftzug, der an die bekannten Hollywood-Buchstaben erinnert.
Lichterzelt: Am Ortseingang sorgt ein übergroßes, schon von weitem sichtbares Lichterzelt für Aufsehen.
Der Bauhof schmückt die Großgemeinde zudem mit Lichterketten in Bäumen, Sternen und übergroßen Adventskränzen aus Holz. An der Verkehrsinsel der Hauptstraße stehen wieder die beliebten Holzweihnachtsbäume, die eigens mit Holzlatten in Form gebracht wurden.
Auf dem Marktplatz steht in diesem Jahr ein besonders hoher, schlanker Christbaum. Die Serbische Fichte, gespendet von Familie Woelki aus Schweinfurt, überragt das Rathaus bei weitem und wird als „Wolkenkratzer“ beschrieben.
