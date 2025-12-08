Auto IU

Schonungen glänzt, leuchtet und glitzert

Foto Melanie Göbel
SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Die Großgemeinde Schonungen präsentiert auch in diesem Jahr wieder beeindruckende Lichtinstallationen, die von Bauhofleiter Philipp Nees und seinem Team kreiert wurden und für vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Zu den auffälligsten Installationen gehören:

Der Bauhof schmückt die Großgemeinde zudem mit Lichterketten in Bäumen, Sternen und übergroßen Adventskränzen aus Holz. An der Verkehrsinsel der Hauptstraße stehen wieder die beliebten Holzweihnachtsbäume, die eigens mit Holzlatten in Form gebracht wurden.

Auf dem Marktplatz steht in diesem Jahr ein besonders hoher, schlanker Christbaum. Die Serbische Fichte, gespendet von Familie Woelki aus Schweinfurt, überragt das Rathaus bei weitem und wird als „Wolkenkratzer“ beschrieben.

Foto Melanie Göbel

