Auto IU

Schonungen investiert weiter in Spielplätze

Auch in Löffelsterz wurde ein neuer, großer Themenspielplatz eröffnet

20. Oktober 2025Letztes Update 20. Oktober 2025
Julian Metz (Architekturbüro Glanz), Johannes Grebner, Bürgermeister der Gemeinde Üchtelhausen, 2. Bürgermeister Jürgen Geist, Gemeinderat Alexander Nicklaus, Bürgermeister Stefan Rottmann, Landrat Florian Töpper, Gemeinderat Sebastian Lösch und 3. Bürgermeister Bernd Götzendörfer (Foto Manuela Lösch)
Sparkasse

SCHONUNGEN – Mit der symbolischen Eröffnung des erneuerten Spielplatzes in Löffelsterz setzt die Gemeinde Schonungen ihre erfolgreiche Strategie der Spielplatzgestaltung und -entwicklung fort. Bei der Erneuerung, die insgesamt 113.875 Euro gekostet hat und durch beachtliche Fördermittel des Amts für Ländliche Entwicklung unterstützt wurde, durften Kinder und Familien aktiv bei der Auswahl der Geräte mitbestimmen.

Bürgermeister Stefan Rottmann äußerte sich dankbar über eine Spende von „1.000 Euro, die Eltern der Gemeinde überreicht haben.“ Die Gemeinde reagiert damit auf die Erwartungshaltung junger Familien, dass Spielplätze heutzutage mehr als nur „eine Rutsche, eine Schaukel und eine Wippe“ bieten müssen.

Der Spielplatz in Löffelsterz ist Teil des Spielplatznetzwerks Seestern rund um den Ellertshäuser See. Zuvor hatte Schonungen bereits Projekte wie den Erlebnis- und Wasserspielplatz in den Bachgärten, den Rastplatz an der Jahnstraße und den Parcours/Pumptrack in Marktsteinach weitestgehend in Eigenleistung durch den Bauhof umgesetzt.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Zur Eröffnung waren neben vielen Familien und Kindern auch Landrat Florian Töpper, die stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Geist und Bernd Götzendörfer, Üchtelhäuser Bürgermeister Johannes Grebner sowie Pfarrer Andreas Duft anwesend, der die Gäste mit einem Lied überraschte und seine Segenswünsche aussprach.

Dein Ding
Krapfenschmaus 2025
Foto: Manuela Lösch

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Oktober 2025Letztes Update 20. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)