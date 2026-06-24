Schonungen kanns halt: Spektakuläre Abkühlung bei den Bundesjugendspielen in Schonungen
SCHONUNGEN – Bei den morgigen Bundesjugendspielen am Mittwoch, den 24. Juni 2026, erwartet die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler auf dem Sportgelände „Mainblick“ neben sportlichem Ehrgeiz eine besondere Überraschung: Bürgermeister Stefan Rottmann hat für eine unkonventionelle Abkühlung gesorgt.
Erfrischung durch die Freiwillige Feuerwehr
Angesichts der sommerlichen Hitze hat sich die Gemeinde für eine kreative Alternative zum klassischen Eis entschieden. Gegen 11:00 Uhr werden zwei große Tanklöschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr auf das Gelände nahe des Naturfreundehauses rollen. Mit ihren Wasserwerfern erzeugen die Einsatzkräfte einen feinen Wassernebel, der das Sportareal in eine erfrischende Zone verwandelt.
Verbinden von Spaß und Übung
Die Aktion bietet den rund 300 jungen Athletinnen und Athleten nicht nur eine willkommene Abkühlung bei ihren Wettkämpfen, sondern dient der Feuerwehr gleichzeitig als willkommene Übung für den Ernstfall.
„In den vergangenen Jahren haben wir den Kindern traditionell ein Eis spendiert. Bei diesen Temperaturen wollten wir in diesem Jahr jedoch eine noch größere Freude bereiten und gleichzeitig für echte Abkühlung sorgen“, erklärt Bürgermeister Stefan Rottmann. Er verspricht den Kindern eine große Portion Spaß durch die unkonventionelle Maßnahme.
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