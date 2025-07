Schonungen startet mit Bläserklasse ins neue Schuljahr

SCHONUNGEN – An der neuen Grundschule in Schonungen steht ein besonderes musikalisches Projekt in den Startlöchern: Mit Beginn des neuen Schuljahres nimmt dort die erste Bläserklasse im gesamten Landkreis ihren Betrieb auf. Nur wenige Monate nach der Eröffnung des modernen Schulgebäudes wird damit ein weiterer Meilenstein für die kulturelle Bildung in der Gemeinde gesetzt.

22 Kinder aus der dritten Jahrgangsstufe haben sich angemeldet und werden künftig im Rahmen des offenen Ganztagsunterrichts ein Blasinstrument erlernen. Das Konzept sieht vor, dass die Kinder direkt vor Ort in der Schule unterrichtet werden – ein großer Vorteil für Eltern und Schüler, wie Bürgermeister Stefan Rottmann betont: „Die kurzen Wege machen es möglich, dass musikalische Bildung zum festen Bestandteil des Schulalltags wird.“

Die Entstehung der Bläserklasse war kein Selbstläufer. Viele Akteure mussten an einem Strang ziehen: die Musikschule, die örtlichen Blaskapellen, die Stiftung Robert-Hofmann und nicht zuletzt die Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Rottmann trieb das Projekt maßgeblich voran, koordinierte die Beteiligten und überzeugte schließlich auch den Stiftungsrat von der Idee.

Die Stiftung Robert-Hofmann, mit einem Stammkapital von rund vier Millionen Euro die größte gemeindliche Stiftung, unterstützt das Projekt finanziell. Der Stiftungsrat – bestehend aus Rainer Räth, Burkhard Schmitt und Bürgermeister Rottmann – beschloss einstimmig, sich zu engagieren. Ziel der Stiftung ist es, insbesondere Kulturarbeit und Talentförderung innerhalb der Großgemeinde zu stärken.

Bei einem gut besuchten Elternabend informierten Musikschule, Schulleitung und Gemeinde gemeinsam über das neue Vorzeigeprojekt der Grundschule. Auch Vertreter der sieben Blaskapellen der Gemeinde waren zugegen – schließlich soll das Projekt nicht nur musikalische Bildung fördern, sondern auch gezielt Nachwuchs für die örtlichen Musikvereine gewinnen. Wer sich der Bläserklasse anschließt, erhält gezielte Förderung durch die Stiftung.

Die Leitung der Musikschule, Andrea Schärringer, stellte das neue Ausbildungskonzept vor. Florian Unkauf, der die Ausbildung an der Schule übernehmen wird, bringt viel Erfahrung in der Arbeit mit Blechblasinstrumenten mit. Er wird ab Herbst den Unterricht übernehmen.

Wenn alles nach Plan läuft, steht schon im kommenden Jahr der erste öffentliche Auftritt an. Ob bei gemeindlichen Veranstaltungen oder beim traditionellen Bläsertreffen – das neue Nachwuchsorchester soll sich bald einem größeren Publikum präsentieren. Die Bläserklasse markiert nicht nur für die Schule, sondern für die gesamte Region eine Premiere – ein innovativer Schritt für die musikalische Bildung im Landkreis.