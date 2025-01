Schonungen verabschiedet langjährige Beschäftigte

SCHONUNGEN – Wer lässt schon freiwillig Jahrzehnte bewährte und geschätzte Kolleginnen und Kollegen ziehen? Mit sichtlicher Wehmut verabschiedete Bürgermeister Stefan Rottmann Gregor Wohlfart, Georg Räth und Cornelia Walter offiziell in den Ruhestand.

Die langjährige Treue zum selben Arbeitgeber sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr, betonte Rottmann. Alle drei hätten einen besonderen Bezug zur Großgemeinde Schonungen, was sich in ihrer engagierten Arbeit widerspiegelte. Mit langanhaltendem Applaus bedankten sich die Kolleginnen und Kollegen für ihr Wirken und ihren Einsatz.

Cornelia Walter prägte über viele Jahre das Bild der Bibliothek. Mit großem Engagement baute sie die Bücherei zu einem beliebten Treffpunkt für Familien aus. Neben Romanen, Sachbüchern und Kinderbüchern erweiterte sie das Angebot um moderne Medien wie TipToi-Bücher, Tonies, DVDs und Online-Angebote. Die Umgestaltung des Alten Rathauses in eine moderne Bibliothek trägt maßgeblich ihre Handschrift. Bürgermeister Rottmann und Personalratsvorsitzender Alexander Gütlein würdigten ihr Wirken und ihre Fähigkeit, das Bücherei-Team zu motivieren und den Zusammenhalt zu stärken.

Gregor Wohlfart blickt auf 25 Jahre im Bauhof zurück. In dieser Zeit war er stets zur Stelle, wenn seine Unterstützung gebraucht wurde. Als hilfsbereit, kollegial und zuverlässig würdigte Bürgermeister Rottmann den Reichmannshäuser. Gerade im Bauhof sei das Arbeitspensum hoch und die Aufgaben in den vier Jahreszeiten vielfältig und anspruchsvoll. Wohlfart zeigte stets vollen Einsatz und wurde von seinen Kollegen geschätzt. Auch Personalratsvorsitzender Alexander Gütlein hob seinen besonderen Beitrag hervor und betonte, dass seine Arbeit eine spürbare Lücke hinterlassen werde.

Georg Räth war beeindruckende 44 Jahre im Forstbetrieb tätig. Bei Wind und Wetter führte er seine Aufgaben mit großem Verantwortungsbewusstsein aus. Der Klimawandel und der notwendige Waldumbau zu widerstandsfähigeren Beständen verlangten viel Einsatz. Bürgermeister Rottmann würdigte seine Verlässlichkeit und seine besonnene Arbeitsweise, mit der er nicht nur den Forstbetrieb, sondern auch das Gemeindeleben bereicherte. Zudem gab er sein Wissen an Auszubildende weiter und engagierte sich bei Veranstaltungen wie dem „Gemeefest“. Forsttechniker Lukas Zier betonte, dass Räth als geschätzter Kollege eine spürbare Lücke hinterlassen werde.

Mit herzlichen Worten und großem Dank verabschiedete sich die Gemeinde von drei verdienten Mitarbeitern, die die Entwicklung Schonungens maßgeblich mitgestaltet haben.