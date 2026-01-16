Schonungen will seine Neubürger willkommen heißen
SCHONUNGEN / LANDKREIS SCHWEINFURT – Bürgermeister Stefan Rottmann lädt alle Neubürger sowie Interessierte am Donnerstag, den 22. Januar 2026, zu einem Empfang in das Schonunger Rathaus ein. Die Großgemeinde möchte den Zugezogenen die Vielfalt ihrer 13 Ortsteile näherbringen und die Integration durch persönlichen Austausch fördern. In gemütlicher Atmosphäre bei regionalen Spezialitäten erwartet die Gäste eine Entdeckungstour durch die Infrastruktur und die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Kommune.
Neben Informationen zur Verkehrsanbindung und lokalen Projekten bietet der Abend wertvolle Tipps für den Alltag sowie nützliches Adressenmaterial. Die Gemeinde nutzt diesen Rahmen auch, um das heimische Gewerbe und die Gastronomie vorzustellen und ihnen eine Plattform zur Akquise neuer Stammkunden zu bieten. Rottmann betont, dass lokale Unternehmen herzlich eingeladen sind, sich an der Gestaltung des Abends zu beteiligen und sich direkt bei der Gemeinde zu melden.
Der Empfang beginnt um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses (2. Obergeschoss). Aufgrund der geplanten Bewirtung ist eine vorherige Anmeldung bei Jule Köblitz erforderlich, die entweder telefonisch unter 09721/7570-113 oder per E-Mail an jule.koeblitz@schonungen.de entgegengenommen wird. Ziel der Veranstaltung ist es, neue Freundschaften zu stiften und die Identifikation mit dem neuen Wohnort unter dem Slogan „Schonungen, schon lebt es sich schöner!“ zu festigen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!