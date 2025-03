Schonungens Haushalt bewegt sich auf Kleinstadtniveau

SCHONUNGEN – Die Großprojekte in und um Schonungen scheinen nicht abzunehmen: Auch in diesem Jahr verabschiedet das Ratsgremium ein umfangreiches Haushaltsvolumen von 36,5 Millionen Euro – vergleichbar mit dem Etat einer Kleinstadt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Grundschulneubaus und einer kurzen Verschnaufpause nimmt Schonungen nun den Bau des Bauhofs mit Forstbetrieb in Marktsteinach sowie weitere umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen in Angriff. Die Planungen schreiten bereits voran und nehmen langsam konkrete Gestalt an.

Blickt man einige Jahre zurück, hätte wohl kaum jemand mit der heutigen positiven Entwicklung der Gemeindefinanzen gerechnet. Mit einem ehrgeizigen Haushaltskonsolidierungsprogramm gelang es, die Schulden von ehemals über 20 Millionen Euro auf unter 3,5 Millionen Euro zu senken – und das trotz der immensen Investitionen in den vergangenen Jahren. Dazu zählen der Ausbau des Kanalnetzes, die Altlastsanierung, der Grundschulneubau, die Modernisierung der Feuerwehrfahrzeuge, der Bau bzw. die Sanierung von Feuerwehrhäusern und Bürgerhäusern sowie zahlreiche Maßnahmen zur Dorferneuerung und Stadtentwicklung.

Bürgermeister Stefan Rottmann spricht von einer beachtlichen Leistung, gerade angesichts der Herausforderungen durch Energiekrise, Corona und die Auswirkungen des Kriegs in Europa. „Unsere Mitarbeiter haben in dieser schwierigen Zeit großartige Arbeit geleistet“, betont Rottmann.

Blick in die Zukunft

Die kommenden Jahre bringen weitere Herausforderungen: Der Bauhof mit Forstbetrieb, die Sanierung von Straßen, Brücken und Kanälen, der Ausbau von Schwimm- und Turnhalle sowie die Errichtung eines Blaulichtzentrums sind nur einige der geplanten Projekte, die bis 2028 im Finanzplan berücksichtigt sind.

Um diese Projekte zu realisieren, setzt Schonungen weiterhin auf Zuschüsse und Fördermittel. „Wir haben in der Vergangenheit zweistellige Millionenbeträge an Finanzzuweisungen erhalten und werden alles daransetzen, auch künftig Fördermittel nach Schonungen zu holen“, erklärt Rottmann.

Herausforderungen und äußere Einflüsse

Trotz der positiven Entwicklungen gibt es auch Hindernisse. So beklagt Rottmann die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die der Gemeinde auferlegt wurde und für Ungerechtigkeiten sorgt. Um die Bürger zu entlasten, wurde der Hebesatz auf 380 Punkte gesenkt und liegt damit im Durchschnitt der bayerischen Kommunen.

Auch die fehlende Entscheidungsbefugnis bei Themen wie dem Breitbandausbau, der Stadtbuslinie oder dem Kreisverkehr an der Staatsstraße stellt eine Belastung dar. Hinzu kommt die Übernahme von fünf Kindergärten von den jeweiligen Kirchenstiftungen, die dringend saniert werden müssen.

Besorgt zeigt sich der Bürgermeister über die Entwicklung in der benachbarten Stadt Schweinfurt. Arbeitsplatzabbau in der Industrie, Leerstände im Einzelhandel und die mögliche jahrelange Sperrung der Maxbrücke könnten direkte Auswirkungen auf Schonungen haben. Rottmann ruft die Bürger daher auf, die Initiative „SOS Kugellagerstadt“ zu unterstützen.

Positive Nachrichten

Trotz der Herausforderungen gibt es erfreuliche Entwicklungen: Laut Wirtschaftsatlas der IHK Mainfranken hat Schonungen bei der Kaufkraft Platz 18 von 243 Kommunen erreicht und liegt damit über dem deutschen Durchschnitt. Auch die Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze stieg um über 20 Prozent auf mehr als 1.000. Mit rund 7.800 Einwohnern gehört Schonungen weiterhin zu den größten Gemeinden der Region.

„Schonungen entwickelt sich prächtig“, freut sich Rottmann, und betont, wie wichtig es sei, dass die positiven Entwicklungen nicht durch äußere Einflüsse gebremst werden.