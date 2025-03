Schonungens Stefan Rottmann wird vorerst nicht als Oberbürgermeisterkandidat nach Schweinfurt „wechseln“

SCHWEINFURT/SCHONUNGEN – Mit der Ankündigung von Oberbürgermeister Sebastian Remelé, nicht erneut für das Amt zu kandidieren, nimmt die Diskussion über mögliche Nachfolger weiter Fahrt auf.

Besonders oft fällt in diesem Zusammenhang der Name Stefan Rottmann, Bürgermeister von Schonungen. Viele Bürger wünschen sich einen engagierten und tatkräftigen Macher an der Spitze Schweinfurts – Eigenschaften, die Rottmann zugeschrieben werden.

Doch der Schonunger Bürgermeister hat nun in einem Facebook-Beitrag eine Absage erteilt. „Ja, ich mache mir Sorgen um die Zukunft Schweinfurts und habe mich deshalb auch immer wieder energisch zur Stadtpolitik gemeldet. Geht es mit Schweinfurt bergab, werden wir auch in Schonungen und anderen Kommunen irgendwann die Auswirkungen zu spüren bekommen“, schreibt Rottmann. Er betont: „Eine Kandidatur meiner Person in Schweinfurt ist aktuell unwahrscheinlich und nicht geplant. Es geht mir nicht um mein persönliches berufliches Fortkommen, sondern ich will etwas für meine Heimatgemeinde und unsere Region erreichen.“