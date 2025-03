Schonunger Blaulichttag mit neuer Fahrzeugflotte

SCHONUNGEN – Angesichts der zunehmenden Krisen und Wetterextreme hat Schonungen in den vergangenen Jahren erheblich in den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung investiert.

Mehrere Millionen Euro flossen in den Bau und die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern sowie in die Anschaffung moderner Ausrüstung. Heute verfügt die Großgemeinde über rund 20 top ausgestattete Einsatzfahrzeuge, leistungsfähige technische Geräte und neue persönliche Schutzausrüstungen.

Eine der jüngsten Investitionen ist ein leistungsstarkes Feuerwehrboot. Ergänzt wird der Fuhrpark durch wichtige Fahrzeuge wie das HLF 20, mehrere TSF-Logistik, Mannschaftstransportwagen, TSF- und MLF-Einsatzfahrzeuge sowie einen Verkehrsleitanhänger.

Am Samstag, den 03. Mai 2025, wird all dies beim Blaulichttag im Alban-Park der Öffentlichkeit präsentiert. Bürgermeister Stefan Rottmann betont, dass die Veranstaltung nicht nur die Einsatzstärke der Schonunger Wehren und anderer Blaulichtorganisationen demonstrieren soll, sondern auch darauf abzielt, neue Mitglieder für das ehrenamtliche Engagement im Feuerwehrwesen zu gewinnen. Gerade in einer Großgemeinde mit neun Ortsteilwehren sei das Ehrenamt unverzichtbar, so Rottmann.

Das Event beginnt um 13:00 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Rottmann und Landrat Florian Töpper. Neben der Feuerwehr sind auch Polizei, Rotes Kreuz, Johanniter, ASB, DLRG und weitere Blaulichtorganisationen mit dabei, um ihre Arbeit vorzustellen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 17:00 Uhr geplant. Organisationen, die sich ebenfalls beteiligen möchten, können sich bei Jule Köblitz unter Tel. 09721/7570-113 oder per E-Mail an jule.koeblitz@schonungen.de anmelden.

Zusätzlich zum Blaulichttag findet an diesem Wochenende der Startschuss für die Wandersaison „WunderbarWanderbar“ im Schweinfurter OberLand statt. Die sechs Mitgliedsgemeinden Schonungen, Stadtlauringen, Üchtelhausen, Thundorf, Rannungen und Maßbach laden mit abwechslungsreichen Veranstaltungen und Aktionen dazu ein, die Region zu erkunden. Stefan Rottmann, Sprecher der ILE-Region Schweinfurter OberLand, hebt hervor, dass mit diesem Auftakt die landschaftliche und kulturelle Vielfalt der Region erlebbar gemacht werden soll.