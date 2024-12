Schonunger Bürgermeister Stefan Rottmann zieht Bilanz

SCHONUNGEN – Die diesjährige Bürgerversammlung stand ganz im Zeichen des Grundschulneubaus, der als eines der zentralen Projekte der Großgemeinde gilt. Schauplatz der Versammlung war die neue Aula, die auch Gelegenheit bot, den modernen Gebäudekomplex zu besichtigen.

Das Interesse war im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich größer. Bürgermeister Stefan Rottmann eröffnete die knapp 90-minütige Veranstaltung mit dem aktuellen Imagevideo der Gemeinde. Anschließend stellte er anhand von Fotos und Plänen zahlreiche aktuelle Bauprojekte vor, wobei der Neubau der Grundschule klar im Mittelpunkt stand. Architekt Holger Philipp gewährte den Zuhörern spannende Einblicke in die Bauphasen des Projekts, von den ersten Erdarbeiten bis zum Innenausbau. Mit einer Investition von rund 15 Millionen Euro blieb das Großprojekt nicht nur weitgehend im Zeitplan, sondern auch unter den Kostenschätzungen – ein Erfolg, den Rottmann besonders hervorhob.

Die neue Grundschule setzt Maßstäbe in Digitalisierung und Klimaschutz. Sie bietet Platz für etwa 350 Schüler, Ganztagsräume, eine Mensa, eine Aula sowie vielfältige Fach- und Gruppenräume. Gleichzeitig wurde das Schulzentrum umfassend weiterentwickelt: Neben einer neuen Straßenumfahrung entstanden unter anderem zusätzliche Parkplätze, eine moderne Energiezentrale und zahlreiche Verbesserungen der Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur.

Auch weitere Projekte standen im Fokus der Bürgerversammlung: Der Neubau von Bürger- und Feuerwehrhäusern, umfangreiche Straßen- und Kanalbaumaßnahmen, die Umstellung auf LED-Beleuchtung und der Ausbau des Glasfasernetzes sind nur einige Beispiele. Der Bürgermeister berichtete zudem über die geplante Umgestaltung der Alten Grundschule zu einem Wohnquartier mit 33 Einheiten und zahlreichen Parkplätzen – ein Vorhaben mit einem Budget von rund 10 Millionen Euro.

Im Bereich Gewerbeentwicklung gibt es ebenfalls positive Nachrichten. Neben der Eröffnung eines Drogeriemarkts in Schonungen und weiteren geplanten Ansiedlungen in Abersfeld und Schonungen steht im nächsten Jahr der Bau eines neuen Wertstoffhofs an. Zudem plant der Landkreis eine neue Realschule im Schulzentrum mit einem Investitionsvolumen von 46 Millionen Euro.

Die finanzielle Lage der Gemeinde bewertet Rottmann positiv: Trotz hoher Investitionen in den vergangenen Jahren wurden Schulden halbiert und Rücklagen aufgebaut. Als Zeichen soliden Wirtschaftens können die Hebesätze für Steuern deutlich gesenkt werden. Auch die Bevölkerungsentwicklung ist erfreulich, und Leerstände sind kaum ein Thema in der Gemeinde.

Mit Blick auf die Zukunft betonte der Bürgermeister, dass die Großgemeinde Schonungen weiter in wichtige Infrastrukturprojekte investieren will – darunter der Neubau eines Bauhofs sowie die Sanierung der Turn- und Schwimmhalle. Schonungen bleibt also in Bewegung und setzt weiter auf Wachstum und Modernisierung.