Schreck lass nach: Pkw kommt ins Rollen und stößt mit Kinderwagen zusammen

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG – Samstagmittag kam ein abgestellter Pkw ins Rollen und stieß mit einem Kinderwagen zusammen. Das Kleinkind blieb unverletzt, wurde jedoch für Untersuchungen in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und hat hierfür auch einen Sachverständigen hinzugezogen.

Am Samstag gegen 12:00 Uhr, führte eine offensichtliche Nachlässigkeit zu einem Unfall. Auf der leicht abschüssigen Wallstraße hat der Fahrer eines Pkw sein Fahrzeug beim Abstellen nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert, sodass das Auto in Bewegung geriet. Das unbesetzte Fahrzeug rollte in Richtung Mainstraße, als dort eine Frau mit einem Kinderwagen unterwegs war. Das Auto erfasste den Kinderwagen und drückte ihn kurzzeitig gegen einen Zaun.

Das wenige Monate alte Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Bei den daraufhin durchgeführten Untersuchungen wurden keine Verletzungen festgestellt. Die Dame, die den Kinderwagen geschoben hat, blieb ebenfalls unverletzt. Der Schaden an dem ins Rollen geratenen Pkw wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Beamte der Obernburger Polizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.