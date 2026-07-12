Schüler bauen funktionsfähiges Modell einer Windkraftanlage

SCHWEINFURT – Schülerinnen und Schüler des Celtis-Gymnasiums haben im Rahmen eines Projekt-Seminars zur Studien- und Berufsorientierung (P-Seminar) die Ergebnisse ihres Projekts zur Funktion einer Windkraftanlage präsentiert. Höhepunkt war ein selbst entwickeltes, funktionsfähiges Modell, das zeigte, wie theoretisches Wissen in die Praxis umgesetzt werden kann.

Das P-Seminar ist ein fester Bestandteil der gymnasialen Oberstufe in Bayern. Über ein Schuljahr hinweg planen und realisieren Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit einer betreuenden Lehrkraft ein Projekt zu einem ausgewählten Thema. Um den Praxisbezug zu stärken, werden die Projekte häufig gemeinsam mit externen Partnern umgesetzt.

Unterstützt wurde das Seminar vom AKI Förderkreis Industrie-, Handwerks- und Gewerbekultur Schweinfurt e. V. Der Verein setzt sich dafür ein, junge Menschen für Technik zu begeistern und ihnen Einblicke in industrielle und handwerkliche Themenbereiche zu ermöglichen.

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Das inzwischen dritte P-Seminar des AKI Förderkreises trug den Titel „Beschreibe den Aufbau und die Funktion einer Windkraftanlage und baue ein funktionsfähiges Modell“. Die Abschlusspräsentation fand in den Räumen des Celtis-Gymnasiums statt.

Das Thema Windkraft erwies sich dabei als besonders aktuell. Neben den technischen Grundlagen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit einem Bereich, der im Zuge der Energiewende zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Besonders beeindruckend war das selbst entwickelte Modell einer Windkraftanlage. Es verdeutlichte anschaulich, wie die Jugendlichen ihre theoretischen Kenntnisse in ein praktisches Ergebnis übertragen konnten.

Weitere Informationen zum Industriemuseum Schweinfurt gibt es unter www.industriemuseum-schweinfurt.de.