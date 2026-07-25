Schüler der Franziskus-Schule begeistern mit inklusivem Theaterprojekt

SCHWEINFURT – Die Klasse M4 der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Franziskus-Schule hat mit ihrer Theateraufführung „Rico und die Klautörtchen“ rund 680 Zuschauer begeistert. Das Projekt zeigt, wie Inklusion auf der Bühne gelingen kann.

Als Vorlage für das Stück diente das gleichnamige Buch von Andreas Steinhöfel. Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren führten bereits im zweiten Jahr in Folge ein Theaterstück für andere Schulen, Kindergärten und ihre Eltern auf.

Im Unterricht las die Klasse das Buch gemeinsam und wählte anschließend selbstständig die Rollen aus. Mit viel Engagement probten die Schüler über mehrere Monate ihre Auftritte. Nachdem bei einem Brand an der Franziskus-Schule im vergangenen Jahr zahlreiche Requisiten zerstört worden waren, fertigten die Schüler im Werkunterricht neue Bühnenmaterialien an. Die benötigten Materialien wurden von den Lehrkräften finanziert, auch die Hausmeister unterstützten das Projekt tatkräftig.

Die Geschichte handelt von Rico, der mit seiner Mutter in ein Mehrfamilienhaus nach Berlin zieht. Er bezeichnet sich selbst als „tiefbegabt“, weil er langsamer denkt als andere Kinder und für manche Dinge mehr Zeit benötigt. Gemeinsam mit seiner Mutter backt er Törtchen für die neuen Nachbarn. Als diese plötzlich verschwinden, macht sich Rico zusammen mit der Nachbarin Frau Dahling auf die Suche nach dem Törtchendieb. Dabei lernt er seine Mitmenschen besser kennen und entdeckt, dass jeder Mensch eigene Stärken und Schwächen hat.

Bei den Aufführungen war nicht zu merken, dass die Darsteller unterschiedliche geistige Beeinträchtigungen, unter anderem Autismus, haben. Die Schüler spielten ihre Rollen selbstbewusst, trugen teilweise lange Dialoge vor und einige überzeugten sogar mit einem Berliner Akzent. Das Publikum reagierte mit großer Begeisterung und viel Applaus.

„Wir sind stolz auf die Leistung und die Freude beim Umsetzen des Theaterstücks“, sagte Klassenlehrer Stefan Gutwerk nach der Aufführung. Die pädagogische Zweitkraft Patrizia Polt ergänzte: „Das persönliche Wachstum unserer Schüler ist verrückt, die Kinder sind alle über sich hinausgewachsen.“

Das Theaterteam bedankte sich zudem bei Autor Andreas Steinhöfel für die kostenlose Erlaubnis, seine Geschichte als Theaterstück umzusetzen. Dank galt außerdem Christian Köhler von der Gartenstädter Laienbühne für die technische und beratende Unterstützung sowie der Kirchenverwaltung, die den Gemeindesaal Maria Hilf unentgeltlich zur Verfügung stellte.