Schüler erlaufen über 6.500 Euro für Krebshilfe

WÜRZBURG – Mit einem Spendenlauf haben Schülerinnen und Schüler der Wolffskeel-Realschule 6.562,40 Euro für den Verein „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ gesammelt. Das Geld fließt in den Aufbau eines Zentrums für Patienten- und Angehörigenbegleitung.

530 Schülerinnen und Schüler nahmen vom 6. bis 10. Juli am Spendenlauf teil und drehten dabei zahlreiche Runden für den guten Zweck. Jede absolvierte Runde wurde von Sponsorinnen und Sponsoren aus dem Familien- und Freundeskreis finanziell unterstützt. Insgesamt kamen so 6.562,40 Euro zusammen.

Organisiert wurde die Aktion von Lehrer Vitali Schreivogel im Gedenken an eine an Krebs verstorbene Kollegin. „Wir wollten das Erinnern mit einem Zeichen der Solidarität verbinden. Im Mittelpunkt standen die Freude an der Bewegung und die Bereitschaft, sich gemeinsam für Menschen in schwierigen Lebenssituationen einzusetzen“, erklärte Schreivogel.

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Der Spendenerlös kommt dem geplanten Zentrum für Patienten- und Angehörigenbegleitung in Würzburg zugute. Dafür soll der historische Rotkreuzhof umgebaut werden. Geplant sind unter anderem bezahlbare Unterkünfte für Angehörige schwer erkrankter Patientinnen und Patienten, Begegnungs- und Beratungsangebote sowie weitere Unterstützungsleistungen.

Gabriele Nelkenstock, Vorsitzende des Vereins „Hilfe im Kampf gegen Krebs“, bedankte sich bei der Spendenübergabe für das Engagement der Jugendlichen. Die Schülerinnen und Schüler hätten nicht nur eine beachtliche Spendensumme gesammelt, sondern auch ein starkes Zeichen für Mitmenschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt. Zudem sei Bewegung ein wichtiger Faktor bei der Vorbeugung vieler Erkrankungen.