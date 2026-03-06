Auto IU

Schüler schaffen Hilfe: Neues P-Seminar-Projekt unterstützt Senioren

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
Schüler schaffen Hilfe: Neues P-Seminar-Projekt unterstützt Senioren
Foto: Lina Shararah
Sparkasse

SCHWEINFURT – Schülerinnen und Schüler des Walter-Rathenau-Gymnasiums haben im Rahmen eines P-Seminars die Schülerfirma „Schüler schaffen Hilfe“ ins Leben gerufen.

Das Projekt hat zum Ziel, ältere Menschen in Schweinfurt im Alltag zu entlasten, indem die Jugendlichen konkrete Unterstützung bei Besorgungen anbieten. Das Junior-Unternehmen verbindet schulisches Lernen mit sozialem Engagement und bietet aktuell einen umfassenden Einkaufsservice an. Dabei übernehmen die Schülerinnen und Schüler Besorgungen von Lebensmitteln, Drogerieartikeln oder Apothekenbedarf, begleiten Senioren direkt beim Einkauf oder liefern die Waren bis an die Haustür.

Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen
Johanniter Hausnotruf testen

Die Idee zum Projekt entstand aus Gesprächen im persönlichen Umfeld und aus der Beobachtung, dass viele ältere Menschen im Alltag vor Herausforderungen stehen. Dinge wie Einkaufen, Besorgungen oder Wege alleine zurücklegen fallen oft schwerer als früher. Gleichzeitig haben Angehörige oder Nachbarn nicht immer die Zeit, regelmäßig zu unterstützen. Daraus entstand der Wunsch, aktiv zu helfen und ein Angebot zu schaffen, das praktische Unterstützung und persönlichen Kontakt verbindet.

Das könnte Dich auch interessieren:

HEIMAT Distillers präsentieren den neuen RAMERO PX-Sherry Cask Rum – Charakter trifft edle Süße

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026

Mehr

Schlemmen, Feiern und dabei Gutes tun! – Spendensumme von insgesamt 2.400 Euro für das Projekt „Versteckte Engel“

Schlemmen, Feiern und dabei Gutes tun! – Spendensumme von insgesamt 2.400 Euro für das Projekt „Versteckte Engel“

6. März 2026
Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand

Einbruch in Verbrauchermarkt in Sennfeld – Tresor hielt stand

6. März 2026
Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

6. März 2026
Kleintransporter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

Kleintransporter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

6. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)