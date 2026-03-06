Schüler schaffen Hilfe: Neues P-Seminar-Projekt unterstützt Senioren
SCHWEINFURT – Schülerinnen und Schüler des Walter-Rathenau-Gymnasiums haben im Rahmen eines P-Seminars die Schülerfirma „Schüler schaffen Hilfe“ ins Leben gerufen.
Das Projekt hat zum Ziel, ältere Menschen in Schweinfurt im Alltag zu entlasten, indem die Jugendlichen konkrete Unterstützung bei Besorgungen anbieten. Das Junior-Unternehmen verbindet schulisches Lernen mit sozialem Engagement und bietet aktuell einen umfassenden Einkaufsservice an. Dabei übernehmen die Schülerinnen und Schüler Besorgungen von Lebensmitteln, Drogerieartikeln oder Apothekenbedarf, begleiten Senioren direkt beim Einkauf oder liefern die Waren bis an die Haustür.
Die Idee zum Projekt entstand aus Gesprächen im persönlichen Umfeld und aus der Beobachtung, dass viele ältere Menschen im Alltag vor Herausforderungen stehen. Dinge wie Einkaufen, Besorgungen oder Wege alleine zurücklegen fallen oft schwerer als früher. Gleichzeitig haben Angehörige oder Nachbarn nicht immer die Zeit, regelmäßig zu unterstützen. Daraus entstand der Wunsch, aktiv zu helfen und ein Angebot zu schaffen, das praktische Unterstützung und persönlichen Kontakt verbindet.
