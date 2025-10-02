Schüler von Pkw angefahren – Polizei sucht Zeugen
GEMÜNDEN A. MAIN – Am Mittwochnachmittag wurde in Langenprozelten ein 8-jähriger Schüler auf dem Nachhauseweg von einem PKW angefahren und am Schienbein verletzt. Die bislang unbekannte Fahrerin des Wagens flüchtete, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach der Dame und bittet Zeugen, sich zu melden.
Der Unfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der Langenprozeltener Straße auf Höhe der ehemaligen Gaststätte „Zum Schlappen“. Der Junge querte in einer Vierergruppe die Straße und wurde von dem hellen oder silberfarbenen PKW erfasst.
Der Schüler erzählte den Vorfall seiner Mutter, die ihn daraufhin bei der Polizei zur Anzeige brachte.
Nach Angaben des 8-Jährigen soll es sich bei der Fahrerin um eine ältere Dame mit kurzen, grauen Haaren und einer Brille gehandelt haben.
Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die Fahrerin selbst. Hinweise nimmt die Polizeistation Gemünden unter der Telefonnummer 09351/97410 entgegen.
