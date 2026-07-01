Schülerin nach Ansprache verunsichert – Polizei entlastet 26-Jährigen und warnt vor Spekulationen

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WIESENTHEID – LKR. KITZINGEN – Nachdem eine 15-jährige Schülerin am Montagmorgen von einem Autofahrer angesprochen worden war und sich dadurch unwohl fühlte, hat die Polizei den Vorfall überprüft. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Die Schülerin hatte sich nach dem Vorfall an die Polizei gewandt. Während die Ermittlungen noch liefen, verbreiteten sich bereits Bilder des Fahrzeugs sowie Spekulationen über den Fahrer in sozialen Netzwerken und WhatsApp-Gruppen.

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Die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen konnten den 26-jährigen mazedonischen Fahrer zeitnah ermitteln. Dieser gab glaubhaft an, das Mädchen lediglich um Hilfe gebeten zu haben. Nach Bewertung aller Umstände ergaben sich nach Angaben der Polizei keinerlei Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten.

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Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang ausdrücklich an die Bevölkerung, sich nicht an Spekulationen in sozialen Medien oder Messenger-Gruppen zu beteiligen und keine Bilder von Personen oder Fahrzeugen zu verbreiten. Solche Veröffentlichungen könnten Unbeteiligte belasten und die Ermittlungsarbeit erschweren. und auch strafrechtliche Konsequenzen haben.