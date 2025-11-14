Schülerinnen und Schüler entdecken das Landratsamt Haßberge
LANDKREIS HASSBERGE – Im Landratsamt Haßberge fanden erstmals die sogenannten „Entdecker-Dates“ statt. An zwei Tagen erhielten insgesamt 16 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis die Möglichkeit, die Arbeit der Behörde praxisnah kennenzulernen und verschiedene Ausbildungsberufe zu entdecken.
Nach der Begrüßung durch Landrat Wilhelm Schneider, Geschäftsleiter Marcus Fröhlich und Ausbildungsleiterin Angelika Berthold erhielten die Teilnehmer eine Einführung in die Struktur des Landratsamtes und die Ausbildungsberufe.
Praktische Einblicke:
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten praxisnahe Aufgaben, um in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern:
Verwaltung: Ausfüllen eines Antrags auf gemeinsames Sorgerecht (Jugendamt).
Tiefbau: Melden eines Schlaglochs auf einer Kreisstraße (Bürgerbüro/Tiefbauverwaltung).
IT: Zusammenbauen einer Computertastatur.
Highlight: Die Teilnehmer durften selbstständig eine Fläche pflastern.
Zusätzlich besichtigte die Gruppe bereits abgeschlossene Baustellen in Haßfurt. Der abwechslungsreiche Tag endete mit einer Feedbackrunde, in der die Teilnehmenden ihre Eindrücke teilen konnten.
