Schülerweinprojekt der LWG: Technikerklasse präsentiert „Goodbye Deutschland“
VEITSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Die Technikerklasse für Weinbau und Oenologie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) stellt ihr aktuelles Projekt unter dem Motto „Goodbye Deutschland – Gleiche Heimat, neue Horizonte!“ vor. Acht angehende Technikerinnen und Techniker haben im Rahmen ihrer Ausbildung drei Weine entwickelt, die eine Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels geben sollen.
Das Projekt setzt bewusst auf internationale, wärmeliebende Rebsorten, die besser an steigende Temperaturen angepasst sind als klassische deutsche Sorten. Die Trauben stammen aus renommierten Lagen wie dem Thüngersheimer Scharlachberg und dem Würzburger Pfaffenberg. Der Name „Goodbye Deutschland“ symbolisiert dabei den Abschied von alten Gewohnheiten und den Aufbruch zu neuen önologischen Horizonten in der fränkischen Heimat.
Die drei Projektweine im Überblick:
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Verdejo: Ein aromatischer Weißwein mit spanischen Wurzeln, ausgebaut im Keramikfass.
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Chenin Blanc: Ein strukturreicher Weißwein nach französischem Vorbild, gereift im Barriquefass.
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Nerino Rosé: Ein charaktervoller, spontanvergorener Roséwein italienischen Ursprungs, ebenfalls im Barriquefass ausgebaut.
Von jeder Sorte wurden rund 500 Flaschen abgefüllt. Diese sind ab Mai 2026 zum Preis von 10 Euro pro Flasche erhältlich. Vorabreservierungen sind bereits über das Online-Kontaktformular möglich.
Als besonderer Höhepunkt findet am Samstag, den 9. Mai 2026, eine Präsentationsveranstaltung in Würzburg statt. Auf dem Kulturschiff „Mainkuh“ lädt die Technikerklasse zu einem Abend mit offenem Ausschank ein, um die Projektergebnisse erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen. Tickets sind demnächst über die Location sowie an der Abendkasse verfügbar.
Kontakt und Vorbestellung: www.goodbyedeutsch.land
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