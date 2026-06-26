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Schüsse auf Angler bei Ochsenfurt: Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
Schüsse auf Angler bei Ochsenfurt: Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung
Symbolfoto: 2fly4
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OCHSENFURT – Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam es am späten Mittwochabend am Mainufer in der Nähe von Kleinochsenfurt. Ein 29-jähriger Angler wurde von unbekannten Tätern mutmaßlich mit einer Gasdruckwaffe beschossen.

Tathergang

Gegen 22:50 Uhr befand sich der 29-Jährige beim Angeln, als er vom gegenüberliegenden Mainufer Schussgeräusche wahrnahm. Nachdem der Mann die Unbekannten über den Fluss hinweg aufforderte, das Schießen einzustellen, eröffneten die Täter aus einer Entfernung von über 100 Metern das Feuer auf ihn. Der Angler blieb glücklicherweise unverletzt.

Ermittlungen und Spurensicherung

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Verstrickt und zugenäht

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei Ochsenfurt vor Ort keine Tatverdächtigen mehr antreffen. Die Beamten stellten jedoch am Tatort Stahlkugeln sowie beschädigte Gegenstände sicher, die von den Tätern vermutlich als Ziele genutzt wurden.

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Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall im Bereich Kleinochsenfurt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09331 / 8741-0 bei der Polizei zu melden.


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