Schulabschluss in der Tasche – und dann? Ein Freiwilligenjahr bietet Einblicke in ökologische Berufe

HANDTHAL – Wer seinen Schulabschluss bereits in der Tasche hat und noch unschlüssig ist, wie es weitergehen soll, kann sich weiterhin für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) ab dem 1. September 2025 bewerben. Das FÖJ richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, die sich nach der Schule noch nicht für eine Ausbildung oder ein Studium entscheiden möchten – sondern zunächst praktische Erfahrungen sammeln und sich gleichzeitig für eine nachhaltige Zukunft engagieren wollen.

Auch am Steigerwald-Zentrum in Handthal wird das Orientierungsjahr angeboten. Die Einsatzstelle zählt zu den wichtigsten Umweltbildungseinrichtungen in Unterfranken und ist zugleich ein beliebtes Ziel für Ausflüge, Tagungen und Veranstaltungen in naturnaher Atmosphäre. Das Tätigkeitsfeld im Steigerwald-Zentrum ist entsprechend vielseitig: Die Freiwilligen wirken unter anderem mit in der Waldpädagogik, der Besucherbetreuung, bei der Organisation von Veranstaltungen oder in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

Darüber hinaus werden auch kreative und handwerkliche Aufgaben geboten. Eigene Ideen der Freiwilligen sind ausdrücklich willkommen und können in Projekten umgesetzt werden. Das FÖJ bietet damit nicht nur Einblicke in ökologische und forstliche Arbeitsbereiche, sondern fördert auch persönliche Entwicklung, Selbstständigkeit und Teamfähigkeit.

Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren und zur Einsatzstelle am Steigerwald-Zentrum gibt es unter www.foej-bayern.de.