Schulbus fuhr an Hauswand

LOHR AM MAIN – Im Landkreis Main-Spessart ereignete sich am Montag, den 10. März 2025, gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus in der Fischergasse Ecke Turmstraße.

Der 42-jährige Busfahrer musste aufgrund einer Baustelle zurücksetzen und stieß dabei gegen eine Hauswand. Dabei wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt. Am Schulbus zerbrach die Heckscheibe, und das Fahrzeugheck wurde eingedellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Glücklicherweise blieben die im Bus befindlichen Schulkinder unverletzt.