Schulbus muss wegen Hund auf Kreisstraße KG 43 Gefahrenbremsung einleiten

OERLENBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Auf der Kreisstraße KG 43 zwischen Eltingshausen und Rottershausen kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Mehrere Kinder wurden durch die Gefahrenbremsung leicht verletzt. Die Polizei Bad Kissingen hat die Unfallaufnahme übernommen und steht weiterhin mit betroffenen Kindern und Eltern in Kontakt.

Gegen 7.15 Uhr war der mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Rottershausen besetzte Schulbus von Eltingshausen in Richtung Rottershausen unterwegs. Während der Fahrt querte ein freilaufender Hund die Fahrbahn, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Bus kam.

Der Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und brachte das Fahrzeug zum Stillstand. Durch die Vollbremsung wurden mehrere Kinder leicht verletzt und klagten anschließend über Kopf- oder Nackenschmerzen. Der Hund wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und verendete später. Am Schulbus entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Schülerinnen und Schüler wurden nach dem Unfall zur Schule gebracht und dort von Lehrkräften und der Polizei betreut, bis sie von ihren Eltern abgeholt wurden.

Sollten weitere Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt im Schulbus befanden, Beschwerden oder Unwohlsein feststellen, stehen die Schulverbindungsbeamten der Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 als Ansprechpartner zur Verfügung.