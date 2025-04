Schule am Zabelstein begeht den Sepp-Herberger-Tag mit dem FC Schweinfurt 05

SULZHEIM – Am 31. März 2025 startete die Frauen- und Mädchenfußballabteilung des FC Schweinfurt 05 bereits um 6:00 Uhr morgens mit dem Mannschaftsbus in Richtung Sulzheim. Dort fand an der Schule am Zabelstein ein besonderer Aktionstag statt, für den der FV 09 Sulzheim sein Sportgelände zur Verfügung stellte. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Sepp-Herberger-Tags, einem Fußball-Erlebnistag für Kinder.

Mit Unterstützung von Jugendleiter Boris Löser begannen die Organisatoren nach der pünktlichen Ankunft umgehend mit dem Aufbau der zahlreichen Stationen. Insgesamt nahmen 120 Kinder an den verschiedenen Fußball- und Athletikübungen teil.

Vielfältige Stationen für Spaß und Bewegung

Die Erst- und Zweitklässler absolvierten die drei Stationen des Paule-Schnupperabzeichens, einer ersten Auszeichnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Alle Teilnehmer meisterten die Übungen mit Bravour und erhielten eine Urkunde, eine Anstecknadel sowie eine goldene Medaille als Anerkennung.

Neben dem Pflichtprogramm standen weitere spannende Herausforderungen auf dem Programm:

Bowling mit Pins – ein Wettkampfspiel für Geschicklichkeit

– ein Wettkampfspiel für Geschicklichkeit Sprintfallschirme – ein Highlight für die Kinder

– ein Highlight für die Kinder Neuroathletische Gruppenspiele – hier waren Beobachtungsgabe und schnelle Reaktionen gefragt

– hier waren Beobachtungsgabe und schnelle Reaktionen gefragt Team-Event – die Kinder mussten sich an den Händen halten und gemeinsam durch einen Gymnastikring steigen

– die Kinder mussten sich an den Händen halten und gemeinsam durch einen Gymnastikring steigen Dribble-Parcours – Ballkontrolle mit beiden Füßen

– Ballkontrolle mit beiden Füßen Kopfballtraining mit Softbällen des DFB

mit Softbällen des DFB Athletik-Parcours mit Battle Ropes

Hürden- und Reifen-Parcours zur Förderung der Beidfüßigkeit

Besonders wichtig war die Wertung für das Fußballabzeichen: Die Stationen Dribbling, Kurzpass und Elfmeter zählten zur Gesamtwertung, wobei die Kinder bis zu 30 Punkte erspielen konnten. Viele Teilnehmer erreichten dabei die Höchstpunktzahl.

Schulen, Kindergärten und Horte, die Interesse an einer ähnlichen Veranstaltung haben, können sich jederzeit beim FC Schweinfurt 05 melden – ganz nach dem Motto: „Wir arbeiten Fußball.“