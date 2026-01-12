Schule endet im Landkreis Bad Kissingen heute um 13 Uhr
LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die anhaltend schwierige Wetterlage hat nun auch unmittelbare Auswirkungen auf den Schulbetrieb im gesamten Landkreis Bad Kissingen: Wie das staatliche Schulamt offiziell mitteilte, endet der Präsenzunterricht am heutigen Montag bereits um 13:00 Uhr. Diese Sicherheitsmaßnahme betrifft ausnahmslos alle Schularten – von den Grundschulen über die weiterführenden Schulen bis hin zu den Berufsschulen. Ziel ist es, allen Schülern sowie den Lehrkräften eine sichere Heimreise zu ermöglichen, bevor sich die Straßenverhältnisse durch die winterliche Witterung am Nachmittag potenziell weiter verschlechtern.
Für Eltern, die ihre Kinder aufgrund der kurzfristigen Entscheidung nicht pünktlich abholen können oder deren Betreuung zu Hause nicht unmittelbar sichergestellt ist, haben die Schulen vorgesorgt. In allen betroffenen Einrichtungen wird eine Notbetreuung eingerichtet, um die Aufsicht bis zum regulären Schulende zu gewährleisten. Damit reagieren die Behörden auf die prognostizierten Schneefälle und die damit verbundene Glättegefahr, die bereits am Vormittag in Teilen Unterfrankens für Verkehrsbehinderungen gesorgt hatte.
Die Entscheidung des Schulamtes folgt der allgemeinen Warnlage für die Region und soll das Unfallrisiko für Schulbusse und den Individualverkehr minimieren. Eltern werden gebeten, sich über die schuleigenen Kommunikationskanäle über die spezifischen Details der Notbetreuung und eventuelle Änderungen für den Folgetag auf dem Laufenden zu halten. Da die Sicherheit der Schüler oberste Priorität hat, wird die Situation fortlaufend neu bewertet, um bei Bedarf weitere Maßnahmen für den morgigen Schultag zu treffen.
