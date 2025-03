Schulentwicklungswochenende der Ludwig-Erhard-Schule

SCHWEINFURT – Am vergangenen Wochenende trafen sich rund 40 Lehrkräfte der Ludwig-Erhard-Schule (LEBS) zu einem intensiven Schulentwicklungswochenende in Würzburg. Die Qualitätsmaßnahme wurde von Susanne Palmeri und ihrem QmbS-Team (QmbS: Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen) organisiert und initiiert.

Zu Beginn des Wochenendes wurde der Status Quo der LEBS gründlich analysiert. Dabei wurden insbesondere die Stärken der Schule hervorgehoben. Es wurde festgestellt, dass die Schule in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt ist, jedoch auch Potenziale für Weiterentwicklungen bestehen. Am zweiten Tag lag der Fokus auf der Frage, was eine gute Schule ausmacht und wie konkrete Verbesserungen an der LEBS umgesetzt werden können. In offenen und kreativen Diskussionen wurden verschiedene Merkmale einer „guten Schule“ definiert. Daraufhin wurden Wünsche und Verbesserungsvorschläge formuliert, die nun in Arbeitskreisen weiterverfolgt und umgesetzt werden sollen.

Neben der intensiven Arbeit gab es auch Raum für privaten Austausch und Zusammenarbeit unter den Lehrkräften. In einer entspannten Atmosphäre wurden verschiedene Aktivitäten organisiert, die nicht nur die Teambildung stärkten, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Lehrkräften förderten. Ein geselliger Abend ermöglichte es den Lehrkräften, sich in einem informellen Rahmen besser kennenzulernen und ihre Zusammenarbeit auf persönlicher Ebene zu vertiefen. Dies stärkte die Teamdynamik und wird sich positiv auf die zukünftige Zusammenarbeit auswirken.

Besonders bemerkenswert war die hohe Motivation der Lehrkräfte: Zwei Drittel des Kollegiums nahmen freiwillig und in ihrer Freizeit an diesem Wochenende teil. Dies unterstreicht das große Engagement der LEBS-Lehrerschaft und ihren Willen, die Schule weiter zu verbessern. Schulleiterin Ulrike Hoch war voll des Lobes und stolz auf ihr Team. Die Veranstaltung wurde durch die Regierung Unterfranken sowie den Förderverein Freundeskreis der Schule finanziell unterstützt. Trotz dieser Zuschüsse leisteten die teilnehmenden Lehrkräfte einen Eigenanteil für die Teilnahme am Wochenende.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Schulentwicklungswochenende der Ludwig-Erhard-Schule ein voller Erfolg war und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Schule gesetzt hat. Das hohe Engagement der Lehrkräfte, die ihre Zeit und Energie in die Verbesserung der Schule investieren, sendet ein weiteres positives Signal.