Schulung erklärt „Die Reise der Banane“: Tafel und SkF schulen Ehrenamtliche
SCHWEINFURT – In den Räumen der Tafel Schweinfurt wurden 15 Ehrenamtliche der Tafel und des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) geschult, um Kindern zwischen 6 und 11 Jahren spielerisch gesundes Kochen und Wissen über Lebensmittel zu vermitteln.
Das Projekt „Tafel is(s)t gemeinsam“ nutzt speziell aufbereitetes Material der Tafel-Akademie, um den jüngsten Gästen einen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln näherzubringen.
Unter der Leitung der Ernährungswissenschaftlerin Katrin Pfuhlmann lernten die Helfer praktische Tipps zu Hygiene und Sicherheit sowie den Einsatz pädagogischer Spiele kennen. Ziel ist es, den Kindern zu zeigen, wie sie aus geretteten Lebensmitteln der Tafel einfache und gesunde Mahlzeiten zubereiten können – ganz nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Künftig finden monatlich abwechselnd bei der Tafel und im SkF kostenfreie Aktionstage für 10 bis 12 Kinder statt, über deren Termine auf den jeweiligen Homepages sowie per Aushang informiert wird.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!