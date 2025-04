Schulung für Busfahrer: Wie fahren Fahrgäste mit Behinderung gut und sicher im Bus?

SAND AM MAIN – Ein besonderer Termin für Busfahrerinnen und Busfahrer stand in Sand am Main auf dem Programm: Eine Schulung zur sicheren und respektvollen Beförderung von Fahrgästen mit Behinderung.

Die Initiative dafür entstand im Arbeitskreis Inklusion, der zweimal jährlich im Landratsamt Haßberge tagt. Die BusClassic GmbH zeigte sofort großes Interesse und lud auf ihr neues Betriebsgelände im Landkreis ein.

Praxistraining für mehr Barrierefreiheit

Neun Fahrerinnen und Fahrer der BusClassic GmbH trafen sich dort mit drei Fahrgästen, die auf besondere Sensibilität und Unterstützung angewiesen sind. Michael Schulz, der Behindertenbeauftragte der Stadt Haßfurt und selbst voll erblindet, erklärte, wie sich Busfahrer idealerweise verhalten, wenn ein blinder Fahrgast an der Haltestelle wartet.

„Nach dem Öffnen der Tür an einem – idealerweise mit Bodenindikatoren gekennzeichneten – Haltepunkt sollte man freundlich nach dem Fahrziel fragen und Hilfe anbieten.“

Zusätzlich wurden das Führen zum Sitzplatz und das sichere Aussteigen in Rollenspielen geübt.

Training mit Rollstühlen und praktischen Tipps

Auch der Umgang mit Fahrgästen im Rollstuhl wurde praxisnah trainiert. Eva-Maria Fischer vom Verein fit4rolli e.V. gab wertvolle Hinweise zum richtigen Ein- und Aussteigen sowie zur sicheren Befestigung im Bus. Dank der Unterstützung des Sanitätshauses Mannl+Hauck konnten die Fahrer selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, im Rollstuhl zu sitzen und sich in einem Bus zu bewegen.

Weitere wichtige Hinweise kamen von Paul Moser aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Augsfeld. Er betonte, dass unsichere Gehende immer erst sicher auf einem Sitzplatz Platz nehmen sollten, bevor der Bus losfährt. Auch Edwin Oppelt, der kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises, der aktuell selbst mit Krücken unterwegs ist, sprach sich für einen unbefangenen und höflichen Umgang auf Augenhöhe aus.

Wichtige Fragen konnten geklärt werden

Alle Beteiligten empfanden den Austausch als offen und wertvoll. Viele Fragen, die im stressigen Alltag eines Busbetriebs oft zu kurz kommen, konnten in einer entspannten Atmosphäre besprochen werden.

„Es ist wichtig, dass Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Wahrnehmung den öffentlichen Nahverkehr sicher nutzen können. Gerade mit Blick auf unsere alternde Gesellschaft ist das ein großes Thema“, erklärten Inklusionskoordinatorin Natalie Harfst und Karin Graf vom ÖPNV des Landkreises Haßberge.

Die Schulung war ein voller Erfolg und könnte in Zukunft für weitere Busunternehmen als Vorbild dienen.