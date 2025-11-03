Auto IU

Schulungsreihe für Angehörige von Menschen mit Menschen mit Demenz startet am 13. November

3. November 2025Letztes Update 3. November 2025
Nadja Pfeifer vom Pflegestützpunkt Haßberge nimmt Anmeldungen für die Schulung entgegen. Foto: Vera Ksinski /Landratsamt Haßberge
Sparkasse

LANDKREIS HASSBERGE – Die Pflege- und Wohnberatungsstelle startet am Donnerstag, den 13. November, eine kostenfreie Schulungsreihe mit dem Titel „Hilfe beim Helfen“, die sich an pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz richtet. Die Schulung soll zur Entlastung beitragen und Heimeinweisungen verzögern oder vermeiden helfen.

Die erste Veranstaltung vermittelt Grundlagen zum Thema Demenz und zur Pflegeversicherung.

  • Datum: Donnerstag, 13. November
  • Zeit: 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr
  • Ort: Großer Sitzungssaal des Landratsamtes Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt

Interessierte finden weitere Informationen auf der Homepage des Pflegestützpunktes Haßberge unter www.pflegestuetzpunkt-hassberge.de und können sich telefonisch unter 09521/27-396 oder per E-Mail an psp@hassberge.de anmelden.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. November 2025Letztes Update 3. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)