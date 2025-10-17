Auto IU

Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ für An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz

17. Oktober 2025Letztes Update 17. Oktober 2025
Nadja Pfeifer. Kathrin Glaubrecht, Leitung der Pflege- und Wohnberatungsstelle, stellt das Programm von „Hilfe beim Helfen“ vor. - Foto: Landratsamt Haßberge
HASSFURT – Nach der großen Resonanz im Vorjahr startet am Donnerstag, den 13. November 2025, um 13:00 Uhr die zweite kostenfreie Schulungsreihe für An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz. Die Seminarreihe wurde von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz entwickelt und wird vom Pflegenetzwerk der Pflege- und Wohnberatungsstelle am Landratsamt Haßberge (Am Herrenhof 1) koordiniert. Ziel ist es, pflegende Angehörige zu entlasten, die unter hohen psychischen und physischen Belastungen stehen, und Heimeinweisungen zu verzögern oder zu vermeiden.

Die kostenfreie Schulungsreihe findet an vier Terminen statt:

Datum Uhrzeit Ort Thema und Referenten
Do, 13. November 13:00 – 16:30 Uhr Großer Sitzungssaal Wissenswertes zu Demenz und der Pflegeversicherung
Mit Kathrin Glaubrecht und Nadja Pfeifer vom Pflegestützpunkt Haßberge. Plus Vorstellung von Büchern und Angeboten durch das BIZ Haßfurt.
Do, 27. November 13:00 – 16:30 Uhr Mehrzweckraum (Spitzboden) Demenz verstehen und „Den Alltag meistern“
Mit Angelika Schmidt (Caritasverband) und Karin Steininger-Manske (Gerontopsychiatrische Vernetzung Main-Rhön).
Do, 04. Dezember 13:00 – 16:30 Uhr Mehrzweckraum (Spitzboden) Herausfordernde Situationen und Entlastungen für Angehörige
Mit Anna-Sophie Schuhmann (BRK Kreisverband Haßberge), Christina Raithel und Friederike Schulz (Mehrgenerationenhaus Haßfurt).
Do, 18. Dezember 2025 13:00 – 17:00 Uhr Großer Sitzungssaal Menschen mit Demenz im Krankenhaus (bis 15 Uhr) und Vorsorge und Informationen zum Recht (ab 15 Uhr)
Mit Katharina und Eva Hückmann (Haßberg-Kliniken) und Steffen Vogel (MdL, Rechtsanwalt).

Anmeldungen sind bis zum 10. November 2025 per E-Mail an psp@hassberge.de oder telefonisch unter 09521/27-396 möglich. Weitere Informationen sind auf www.pflegestuetzpunkt-hassberge.de zu finden.

