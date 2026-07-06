Schulweghelfer im Landkreis Schweinfurt ausgezeichnet

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LKR. SCHWEINFURT – Die Verkehrswacht Schweinfurt hat gemeinsam mit dem Landkreis Schweinfurt und der Polizei die ehrenamtlichen Schulweghelferinnen und Schulweghelfer für ihr langjähriges Engagement im Bereich der Schulwegsicherheit gewürdigt.

Im Rahmen einer Dankesveranstaltung auf dem Gelände des Kreisbauhofs in Niederwerrn kamen mehr als 100 Gäste zusammen, um den Einsatz der Helferinnen und Helfer zu würdigen. Landrat Florian Töpper betonte dabei die große Bedeutung des Ehrenamts: Mehr als 350 Personen engagieren sich im gesamten Landkreis bei jedem Wetter für die sichere Begleitung von Schulkindern.

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Auch Vertreter der Verkehrswacht und der Polizei hoben hervor, dass das Engagement der freiwilligen Helfer einen wichtigen Beitrag zur Unfallprävention leistet – insbesondere vor dem Hintergrund gestiegener Unfallzahlen im Schulverkehr. Insgesamt wurden rund 34 Personen für langjährige Tätigkeit ausgezeichnet, darunter eine Helferin mit 25 Jahren Einsatzzeit.

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Die Veranstaltung diente neben der Ehrung auch dem Austausch der Beteiligten. Seit 2025 ist die Verkehrswacht zudem verstärkt im Raum Gerolzhofen aktiv und arbeitet dort eng mit Schulen und Polizei zusammen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.