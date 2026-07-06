Auto IU

Schulweghelfer im Landkreis Schweinfurt ausgezeichnet

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Schulweghelfer im Landkreis Schweinfurt ausgezeichnet
Langjährige Schulweghelferinnen und Schulweghelfer aus dem Landkreis Schweinfurt gemeinsam mit Adi Schön (1. Vorsitzender der Verkehrswacht, 5. von links), Tina Sauer (Geschäftsführerin der Verkehrswacht, 2. von rechts), Landrat Florian Töpper (mittig) mit Joachim Scheid (stellv. Dienststellenleiter der PI Schweinfurt) sowie Niederwerrns Erster Bürgermeister, Felix Zirkelbach (7. von links), Kreisbauhofleiter Maurice-Riccardo Schmitt (1. von rechts) und Kathrin Mehrl (Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, 3. von rechts). Foto: Melina Bosbach-Nemeth/LRASW
A N Z E I G E
Eisgeliebt

LKR. SCHWEINFURT – Die Verkehrswacht Schweinfurt hat gemeinsam mit dem Landkreis Schweinfurt und der Polizei die ehrenamtlichen Schulweghelferinnen und Schulweghelfer für ihr langjähriges Engagement im Bereich der Schulwegsicherheit gewürdigt.

Im Rahmen einer Dankesveranstaltung auf dem Gelände des Kreisbauhofs in Niederwerrn kamen mehr als 100 Gäste zusammen, um den Einsatz der Helferinnen und Helfer zu würdigen. Landrat Florian Töpper betonte dabei die große Bedeutung des Ehrenamts: Mehr als 350 Personen engagieren sich im gesamten Landkreis bei jedem Wetter für die sichere Begleitung von Schulkindern.

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Auch Vertreter der Verkehrswacht und der Polizei hoben hervor, dass das Engagement der freiwilligen Helfer einen wichtigen Beitrag zur Unfallprävention leistet – insbesondere vor dem Hintergrund gestiegener Unfallzahlen im Schulverkehr. Insgesamt wurden rund 34 Personen für langjährige Tätigkeit ausgezeichnet, darunter eine Helferin mit 25 Jahren Einsatzzeit.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Die Veranstaltung diente neben der Ehrung auch dem Austausch der Beteiligten. Seit 2025 ist die Verkehrswacht zudem verstärkt im Raum Gerolzhofen aktiv und arbeitet dort eng mit Schulen und Polizei zusammen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)