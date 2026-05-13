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Schulwegkosten: Jetzt Anträge auf Erstattung im Landkreis Haßberge stellen

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Schulwegkosten: Jetzt Anträge auf Erstattung im Landkreis Haßberge stellen
Symbolfoto: 2fly4
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LANDKREIS HASSBERGE – Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und für viele Eltern sowie Schüler stellt sich die Frage nach der Erstattung der Fahrtkosten. Das Landratsamt Haßberge weist darauf hin, dass die Anträge für das Schuljahr 2025/2026 ab sofort eingereicht werden können. Eine wichtige Frist ist dabei unbedingt zu beachten.

Wer die Kosten für Bus und Bahn zurückfordern möchte, muss seinen Antrag bis spätestens 31. Oktober 2026 einreichen. Nach diesem Datum verfällt der Anspruch gesetzlich.

Wer hat Anspruch auf Erstattung?

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Grundsätzlich können Schülerinnen und Schüler folgender Schulformen eine Kostenerstattung beantragen, sofern der einfache Schulweg länger als drei Kilometer ist und die nächstgelegene Schule besucht wurde:

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  • Weiterführende Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe.

  • Öffentliche oder staatlich anerkannte Berufsschulen und Berufsfachschulen.

  • Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS).

Belastungsgrenze und Eigenanteil

Die gesetzliche Eigenbeteiligung pro Schuljahr ist gedeckelt:

  • 320,00 Euro pro Schüler/Schülerin.

  • 490,00 Euro pro Familie.

Beispiel: Gymnasiasten mit einem 365-Euro-Ticket erhalten bei Erfüllung aller Voraussetzungen 45,00 Euro zurückerstattet. In Sonderfällen, etwa bei kinderreichen Familien (ab drei Kindern mit Kindergeldbezug), entfällt der Eigenanteil komplett, und die Kosten werden in voller Höhe erstattet.

Wichtige Hinweise zur Antragstellung

Besonders für Abiturienten, deren Schulzeit bereits endet, empfiehlt das Landratsamt eine frühzeitige Abgabe, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten.

Der traditionelle orangefarbene Papierantrag gehört der Vergangenheit an: Die Fahrtkostenrückerstattung erfolgt nun bequem über ein Online-Verfahren zum Schuljahresende. Informationen und das entsprechende Portal finden sich auf der Website des Landratsamtes Haßberge.

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