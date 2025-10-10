Auto IU
Schulwegüberwachung führt zu Vielzahl von Verstößen
ARNSTEIN – Die Polizeiinspektion Karlstadt hat am Morgen des 8. Oktober 2025 in der Schwebenrieder Straße in Arnstein eine Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum durchgeführt. Bei der Kontrolle, die zwei Stunden dauerte, wurden insgesamt 23 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 55 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.
Die Polizeiinspektion Karlstadt weist eindringlich darauf hin, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit in diesem Bereich unbedingt einzuhalten ist. An dieser Stelle bewegen sich täglich eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern unterschiedlichen Alters auf dem Weg zur Schule im Straßenverkehr.
