Schussabgabe bei Streitigkeit – Tatverdächtiger festgenommen

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
KAHL AM MAIN – Am Samstagabend hat ein 19-jähriger Mann durch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dank einer detaillierten Zeugenbeschreibung konnte der Tatverdächtige kurz nach der gemeldeten Streitigkeit von den Beamten im Nahbereich vorläufig festgenommen werden.

Ein Passant hatte gegen 22:45 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er die Schussabgabe im Verlauf einer Auseinandersetzung beobachtet hatte. Die Einsatzkräfte stellten bei dem jungen Mann die Tatwaffe sicher.

Da der 19-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Kleinen Waffenscheins war, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

