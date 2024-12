Schutzengel waren zur Stelle – Schwerer Unfall auf der B19 bei Poppenhausen

POPPENHAUSEN, B19 – Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend gegen 17 Uhr, als zwei Pkw an einer Kreuzung miteinander kollidierten.

Eine Audi-Fahrerin befuhr die B19 aus Richtung Bad Kissingen in Richtung Poppenhausen, während eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Schweinfurt mit ihrem Seat Leon auf der Kreisstraße SW18 in Richtung Ebenhausen unterwegs war. An der Kreuzung wollte sie die B19 überqueren, wobei für sie das Verkehrsschild „Halt! Vorfahrt gewähren“ galt. Laut einem Zeugen missachtete die 57-Jährige dieses Schild und fuhr in die Kreuzung, ohne den Audi zu erkennen.

Der Seat traf den Audi auf dessen linker Seite und brachte das Fahrzeug ins Schleudern. Über die Gegenfahrbahn fuhr der Audi in die Leitplanke und kam dort zum Stehen. Glücklicherweise kam es in diesem Moment zu keinem Gegenverkehr.

Obwohl die Audi-Fahrerin fast ungebremst mit ihrer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h unterwegs war, hatten die Airbags des Fahrzeugs vermutlich schlimmere Verletzungen verhindert. Sie zog sich lediglich einen Cut über dem Auge und Prellungen zu. Die Insassen des unfallverursachenden Seat, sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer, blieben anscheinend unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für etwa 1 ½ Stunden gesperrt, und der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet. Die Feuerwehr Poppenhausen/Hain unterstützte die Polizei vor Ort. Auch die Straßenmeisterei war im Einsatz, um Betriebsstoffe zu beseitigen und Hinweisschilder aufzustellen.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt.