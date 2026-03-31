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Schwache Handkraft als Warnsignal für psychische Erkrankungen

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Schwache Handkraft als Warnsignal für psychische Erkrankungen
Foto: Kirstin Linkamp / UKW
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WÜRZBURG – Eine internationale Studie unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastian Walther, Direktor am Uniklinikum Würzburg (UKW), zeigt neue Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Muskelkraft und psychischer Gesundheit. Die in der Fachzeitschrift JAMA Psychiatry veröffentlichten Ergebnisse belegen, dass die Handgriffstärke bei Menschen mit Depression oder Schizophrenie messbar reduziert ist und sich auch nach einer überstandenen Depression nicht automatisch normalisiert.

Die Untersuchung von insgesamt 533 Personen verdeutlicht, dass die Handkraft als verlässlicher Biomarker für die allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit dient. Überraschenderweise wiesen genesene Patienten in der Studie eine ähnlich geringe Kraft auf wie aktuell Depressive, während Menschen mit Schizophrenie eine vergleichsweise höhere Handkraft zeigten als die Gruppe der Depressiven. Alle Patientengruppen lagen jedoch unter den Werten der gesunden Kontrollgruppen.

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Für die Analyse wurden Daten aus Bern und Chicago herangezogen, wobei die Messungen mit einem elektronischen Manometer an der dominanten Hand durchgeführt wurden. Dass die körperliche Erholung nach einer depressiven Episode ausbleibt, bewerten die Forscher als beunruhigend, da dies bleibende Spuren für die Fitness und die Lebenserwartung bedeuten könnte.

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