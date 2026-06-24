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„Schwappacher Schlossgespräche“: Förderprogramme für Unternehmen im Fokus

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
„Schwappacher Schlossgespräche“: Förderprogramme für Unternehmen im Fokus
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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OBERSCHWAPPACH – Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, informiert der Landkreis Haßberge im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Schwappacher Schlossgespräche“ über aktuelle staatliche Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen und Betriebe.

Veranstaltungsinformationen

Wirtschaftsförderer Michael Brehm lädt Firmeninhaber, Geschäftsführer sowie Finanzverantwortliche ein, sich über bayerische Förderprogramme und Finanzierungsangebote zu informieren.

Experten-Input

A N Z E I G E N
Doggenclub
Newsallianz

Die dreistündige Veranstaltung bietet direkte Einblicke von Fachleuten aus der Wirtschaftsförderung und Finanzierung:

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Anmeldung

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich über die Webseite des Wirtschaftsraums Haßberge registrieren:

www.wirtschaftsraum-hassberge.de/schlossgespraeche


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