„Schwappacher Schlossgespräche“: Förderprogramme für Unternehmen im Fokus
OBERSCHWAPPACH – Am Donnerstag, den 2. Juli 2026, informiert der Landkreis Haßberge im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Schwappacher Schlossgespräche“ über aktuelle staatliche Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen und Betriebe.
Veranstaltungsinformationen
Wirtschaftsförderer Michael Brehm lädt Firmeninhaber, Geschäftsführer sowie Finanzverantwortliche ein, sich über bayerische Förderprogramme und Finanzierungsangebote zu informieren.
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Datum: Donnerstag, 2. Juli 2026
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Zeit: 13:00 bis 16:00 Uhr
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Ort: Schloss Oberschwappach, „Scheune“ (Zugang über den Südeingang)
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Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos. Es können auch mehrere Personen pro Unternehmen angemeldet werden.
Experten-Input
Die dreistündige Veranstaltung bietet direkte Einblicke von Fachleuten aus der Wirtschaftsförderung und Finanzierung:
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Regierung von Unterfranken
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Bayern Innovativ
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LfA Förderbank
Anmeldung
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich über die Webseite des Wirtschaftsraums Haßberge registrieren:
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