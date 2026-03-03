Auto IU

Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Schwarze Kennzeichen Pflicht: Polizei verwarnt Moped- und E-Scooter-Fahrer
MAIN-RHÖN IN DEN LANDKREISEN SCHWEINFURT, HASSBERGE, BAD KISSINGEN UND RHÖN-GRABFELD – Seit dem 1. März 2026 ist das neue Versicherungsjahr angebrochen, weshalb Kleinfahrzeuge wie Mofas oder E-Scooter zwingend ein schwarzes Kennzeichen benötigen. Die Polizei in der Region Main-Rhön registrierte bereits kurz nach dem Stichtag mehrere Verstöße und weist eindringlich darauf hin, dass Fahrten ohne aktuellen Versicherungsschutz eine Straftat darstellen.

In Zeil am Main stoppte die Polizei einen 41-jährigen Mann, der noch mit dem am 28. Februar abgelaufenen Schild unterwegs war. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich in Mellrichstadt, wo ein 27-Jähriger mit einem alten grünen Kennzeichen in der Bahnhofstraße kontrolliert wurde, sowie in Hammelburg, wo ein 16-jähriger Schüler auf der Kissinger Straße seinen E-Scooter stehen lassen musste. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Während im vergangenen Jahr die Kennzeichen grün waren, müssen sie für das Jahr 2026 schwarz sein. Die Polizei appelliert an alle Fahrzeughalter, den Wechsel umgehend vorzunehmen, da Fahrer ohne gültige Versicherung bei Unfällen persönlich für alle Schäden haften. Zudem führt jede Fahrt mit veraltetem Kennzeichen ausnahmslos zu einer Strafanzeige.

