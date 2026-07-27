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Schwarzer Audi beschädigt Motorrad und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

27. Juli 2026Letztes Update 27. Juli 2026
Schwarzer Audi beschädigt Motorrad und flüchtet – Polizei sucht Zeugen
Foto: 2fly4
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SAAL A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagmittag ein abgestelltes Motorrad in der Bahnhofstraße beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 13 Uhr touchierte ein schwarzer Audi A3 vor einer Metzgerei ein dort abgestelltes Motorrad. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

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Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

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Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter der Telefonnummer 09761/906-0 entgegen.


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