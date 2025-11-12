Auto IU
Schwarzer BMW entzieht sich Kontrolle – Flucht mit hoher Geschwindigkeit
BAD BRÜCKENAU / LKR. BAD KISSINGEN – In der Nacht zum Mittwoch entzog sich der Fahrer eines schwarzen BMW einer Verkehrskontrolle auf der A 7 und flüchtete mit extrem hoher Geschwindigkeit. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sucht Zeugen und mögliche Geschädigte.
Details zur Verfolgungsjagd:
- Zeitpunkt: Mittwochnacht, gegen 01:00 Uhr.
- Hergang: Auf der A 7 auf Höhe Bad Brückenau missachtete der Fahrer eines schwarzen 1er BMW die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Selbst in einer Baustelle fuhr er mit über 170 km/h weiter.
- Fluchtrichtung: Das Fahrzeug verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Gramschatz und fuhr weiter in Richtung Rimpar, wo die Polizei den Wagen aus den Augen verlor.
- Fahrzeug: Gesucht wird ein schwarzer 1er BMW mit Hamburger Zulassung.
Der Fahrer überholte während seiner Flucht mehrfach grob fahrlässig und rücksichtslos, auch über den Standstreifen. Verkehrsteilnehmer, die sich durch die Fahrweise gefährdet oder genötigt gefühlt haben oder Hinweise zum Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 09722/9444-0 zu melden.
