Auto IU
Schwarzer BMW in Würzburger Innenstadt gestohlen
WÜRZBURG – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Klostergasse ein schwarzer BMW 540d XDrive mit Münchner Kennzeichen entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 00:15 Uhr und 01:00 Uhr, wobei der unbekannte Täter den Wagen nach aktuellem Ermittlungsstand in Richtung Osten und anschließend über die polnische Grenze steuerte.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Solltest du verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-2230.
Das könnte Dich auch interessieren:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!