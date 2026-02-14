Auto IU

Schwarzer BMW in Würzburger Innenstadt gestohlen

14. Februar 2026
Schwarzer BMW in Würzburger Innenstadt gestohlen
Bild von Pexels auf Pixabay
WÜRZBURG – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Klostergasse ein schwarzer BMW 540d XDrive mit Münchner Kennzeichen entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 00:15 Uhr und 01:00 Uhr, wobei der unbekannte Täter den Wagen nach aktuellem Ermittlungsstand in Richtung Osten und anschließend über die polnische Grenze steuerte.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls. Solltest du verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, melde dich bitte unter der Telefonnummer 0931/457-2230.

