Schwarzfahrer mit mehreren Messern erwischt – Widerstand und Beleidigung gegen Bundespolizisten
WÜRZBURG – Ein 38-jähriger algerischer Staatsangehöriger hat am Neujahrsmorgen für einen massiven Polizeieinsatz am Würzburger Hauptbahnhof gesorgt, nachdem er zunächst ohne gültigen Fahrschein im ICE von Frankfurt nach Würzburg unterwegs war.
Bei der anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei wurden bei dem Mann mehrere Messer, ein fremder Führerschein sowie diverse Wertgegenstände ohne Eigentumsnachweis sichergestellt. Auf der Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Würzburg eskalierte die Situation schließlich völlig, als der Mann ein hochaggressives und schamloses Verhalten an den Tag legte.
Laut Polizeibericht trat der polizeibekannte Tatverdächtige in der Wache gegen Türen, bespuckte Glasscheiben und entblößte sich vor den Beamten, wobei er sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Während der Durchsuchung leistete er erheblichen Widerstand, beleidigte die Polizisten und bespuckte diese direkt. Nur durch die Anwendung einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Einsatzkräften, den 38-Jährigen zu fesseln, wobei dieser leichte Hautabschürfungen erlitt.
Aufgrund seines Zustandes ordnete ein Richter eine Blutentnahme an, die von einem Polizeiarzt durchgeführt wurde. Die sichergestellten Messer und Wertgegenstände verblieben bei der Polizei, da der Mann keine Herkunftsnachweise für die Güter erbringen konnte. Erst nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.
Die Bundespolizei hat gegen den Beschuldigten ein umfassendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Sie reicht von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte über das Erschleichen von Leistungen und Beleidigung bis hin zu exhibitionistischen Handlungen, Diebstahl und Verstößen gegen das Waffengesetz. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände dauern an.
