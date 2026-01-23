Schwebheim: Wer kennt die flüchtigen Zigarettenautomatensprenger und kann Hinweise geben?
SCHWEBHEIM / LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht zum Freitag wurde im Gewerbepark West ein Zigarettenautomat durch den Einsatz von Pyrotechnik vollständig zerstört. Zeugen wurden gegen 02:00 Uhr durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und beobachteten anschließend drei unbekannte Täter, die in einem Fahrzeug vom Tatort flüchteten. Durch die Wucht der Explosion entstand am Automaten ein massiver Sachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird.
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob bei der Tat Bargeld oder Zigarettenschachteln entwendet wurden. Zudem suchen die Beamten nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Fluchtfahrzeug oder der Identität der drei Unbekannten machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!