Schweinfurt: Änderungen beim Wochenmarkt zum Jahresende
SCHWEINFURT – Aufgrund der Weihnachtsfeiertage entfällt der Schweinfurter Wochenmarkt am Samstag, den 27. Dezember 2025. Ab Dienstag, den 30. Dezember, findet der Marktbetrieb wieder zu den gewohnten Zeiten auf dem Marktplatz statt, sodass Bürgerinnen und Bürger sich zum Jahreswechsel wieder wie üblich mit regionalen Produkten versorgen können.
Die regulären Marktzeiten bleiben auch nach der kurzen Pause unverändert: Dienstags und freitags stehen die Marktbeschicker jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Am Mittwoch sowie am Samstag öffnet der Wochenmarkt bereits am Morgen von 08:00 bis 14:00 Uhr seine Pforten. Die Stadt bittet die Marktbesucher, den Ausfall am letzten Samstag des Jahres bei ihren Planungen zu berücksichtigen.
