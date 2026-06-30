Schweinfurt-Crime: Sachbeschädigungen an der Tagesordnung
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet von mehreren Sachbeschädigungen im Stadt- und Landkreisgebiet und bittet um Zeugenhinweise.
Sachbeschädigung am Jugendtreff „Am Deutschhof“
Im Zeitraum zwischen dem 18. Juni und dem 23. Juni wurde am Jugendtreff „Am Deutschhof“ eine Holzhütte sowie eine Metallbox mutwillig beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.
Pkw „Am Saumain“ beschädigt
Am Donnerstag, den 25. Juni, wurde im Bereich „Am Saumain“ auf Höhe der Minigolfanlage ein geparkter Kia beschädigt. Unbekannte beschädigten mutwillig die Frontlippe des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 07:00 Uhr und 17:20 Uhr.
Farbeimer auf Fahrbahn in Sennfeld geworfen
Am Samstagabend, den 27. Juni, gegen 23:00 Uhr, warfen Unbekannte in der Dachsgrube einen Farbeimer auf die Fahrbahn. Der Eimer platzte beim Aufprall auf, wodurch sowohl die Straße als auch der Pkw einer 28-jährigen Frau beschädigt wurden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 6.000 Euro.
Zeugenaufruf:
Die Polizeiinspektion Schweinfurt nimmt Hinweise zu diesen Vorfällen unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.
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