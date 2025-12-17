Schweinfurt: Dieb schlägt Seitescheibe ein – Geparkter Hyundai beschädigt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Am Montag, gegen 16:15 Uhr, wurde in der Zehntstraße ein geparkter Hyundai i30 angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an Frontstoßstange in Höhe von circa 500 Euro.

SCNWEINFURT / STADTGEBIET. Auf einem Parkplatz in der Gelderheimer Straße wurde am Montag, zwischen 12:15 Uhr und 12:50 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro, der Beuteschaden bei circa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.